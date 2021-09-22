【異動股】理文化工昨再升近兩成　年初至今已升逾255%

理文化工(00746)昨續獲資金追捧，股價收市飆升19%，年初至今已升逾255%。

消息面上，據內媒報道，上周(9月13至9月18日)甲烷氯化物價格急升，截至9月18日山東地區二氯甲烷均價在6725元/噸，較周初的4240元/噸上漲了58.61%。截至9月18日山東地區三氯甲烷均價在4700元/噸，較周初的3300元/噸上漲了42.42%。

另外，理文化工上月公布業績，截至2021年6月30日止六個月，營業額為22.72億元，按年上升64.4%。純利5.87億元，按年大增275.8%。每股基本盈利71.2仙，派中期息每股26仙。

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