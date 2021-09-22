【大行點睇】摩通CEO：若通脹持續高企　聯儲局明年或被迫採取行動

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）本周在接受CNBC-TV18訪問時警告投資者，儘管聯儲局多番出面緩解市場對於通脹及利率的擔憂，但局方明年有可能會被迫大幅度調整貨幣政策。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前已經表示，央行將在今年年尾開始收縮為疫情而退出的經濟措施。本周三（22日）聯儲局議息會議後，他將會公布更多細節。同時聯儲局官員將會發表對於通脹與利率的最新預測。

戴蒙認為，如果未來數月內通脹持續高企，聯儲局將會「踩下剎車、撤出流動性，然後你將會見到巨大的反響」。戴蒙指他並非預測如此，只是明年聯儲局有可能不得不這樣做。

最新數據顯示，美國消費者物價指數於今年8月按年5.3%，略低於7月的5.4%，但仍處於近13年來高位。

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编辑：李勝男