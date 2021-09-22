豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車

電動車近年發展良好，豐田（Toyota）等傳統汽車生廠商亦加入市場。但豐田汽車社長豐田章男反對一刀切禁止燃油車，促請各國政府重新考慮措施，警告內燃機禁令或導致大量日本汽車行業員工失業。他強調要達至碳中和重點是減少二氧化碳排放，而非禁止燃油車。

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豐田章男出席日本汽車工業協會（JAMA）記者會時表示，各國追求碳中和目標時，應該有更多選擇。碳中和的敵人是二氧化碳，而非燃油車，各國需當地實際情況，制定持續可行的減少二氧化碳排放措施。日本汽車行業亦應利用已有的技術優勢，最大限度地減少二氧化碳排放。

豐田章男認為，歐洲地區的相關法規或對日本經濟造成災難性影響。他透露，日本汽車行業約有550萬名僱員，佔全國勞動力約1成。日本每年約能生產1,000萬輛汽車，其中約一半出口外國，豐田企業團隊估計直至2030年，日本電動車生產仍未能達至200萬輛。

在歐洲多國禁售內燃機車輛下，屆時日本將有約800萬輛燃油汽車無法出口，或導致日本汽車行業大量僱員失業。豐田章男呼籲，各國政府制定環境政策時，能夠考慮其他國家的情況。

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是次並非豐田章男首次批評歐洲、日本、美國等地禁售燃油車，他曾指燃油車禁令或嚴重破壞私人汽車市場。豐田有望在明年推出其首款電動汽車bZ4X，據報公司還在研發一套柴電混合動力系統，將適用於商用車及SUV等大型汽車。

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責任編輯：李俊儀