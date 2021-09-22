【恒大危機】 一文看盡 43隻本港內房股 「三道紅線」達標情況

隨著中國恒大(03333)及富力地產(02777)等發展商先後陷入財務危機，內房股的融資能力備受關注。早於去年中，內地為避免發展商高槓桿式投地擴張，推出「三道紅線」融資新規。根據三道紅線要求，房地產發展商在剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%以及現金短債比不得小於1倍。房地產商根據踩線數目，分為紅橙黃綠四檔。若上述三條紅線全踩即全不達標，該內房位列紅檔，屬最高危。相反上述三條紅線全數達標，該內房位列綠檔，屬最安全，融資壓力較低。

內房股「三道紅線」達標情況一覽：

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內地貝殼研究院整理已發表中期業績的發展商，當中包括43間本港上市的內房，有19間取得綠檔身份，惟仍未過半。達標者多屬業內龍頭或國企發展商。仍未完全達標的黃檔內房股數目仍多達20間，數目比綠檔為多，當中不乏市值逾千億元的大型發展商。

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