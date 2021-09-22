半山豪宅21 BORRETT ROAD再錄成交　豪客中秋斥1.8億入市

雖然早前地產股大跌，但未有影響豪客入市信心。據成交紀錄冊資料顯示，有「亞洲樓王」之稱的中半山21 BORRETT ROAD再錄成交，其中17樓7室，實用面積2,316平方呎，四房雙套間隔，連雙車位，於中秋節以1.8億元易手，實用呎價約77,720元。

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雖然21 BORRETT ROAD再錄成交，但新盤市場續錄撻訂，舉例說，新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期再錄3單撻訂，分別為3B座2樓A7室、5B座2樓B7室及5B座1樓B7室，皆於第4輪銷售當日（11日）售出，料遭發展商沒收樓價5%之訂金。

此外，同系屯門御半山1期錄兩宗撻大訂。成交紀錄冊顯示，1A座11樓D室於2018年5月以665.88萬元易手，料遭發展商沒收樓價15%之訂金、即約100萬元。而1B座19樓H室則於2018年5月以639.82萬元易手，料同樣損失樓價15%之訂金，涉約96萬元。

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