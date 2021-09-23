互聯網推廣慈善及反種族歧視 英國球星成GCSE多媒體課程

互聯網已經成為生活必需品之一，其影響力更是愈來愈大。英國一名球星因為在互聯網上積極推廣慈善活動，以及反對種族歧視，獲納入成為英國會考（GCSE）多媒體研究課程範圍。

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英國資格評估和認證聯合會（AQA）宣布，把英格蘭兼曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）納入GCSE多媒體研究課程範圍。AQA希望透過新課程，能夠向學生傳遞公平﹑多元化及包容訊息。

AQA創意藝術課程總監艾倫（Sandra Allan）表示，拉舒福特是英國其中一位最有影響力及啟發性年輕世代人物，教授他如何使用社交平台及在現實世界產生影響，將讓學生獲益不少，亦可以使學生更了解社會及種族議題。

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年僅23歲的拉舒福特去年發起運動，促請英國政府在新冠肺炎疫情期間，持續向有需要學氐提供免費膳食，成功讓政府收回成命，解決學生疫情期間的食物需求。拉舒福特亦利用社交平台，推廣關注兒童食物貧窮問題，以及確保學童上堂有課本。

同時，拉舒福特在上賽季經歷兩場球會及國際賽事決賽失利後，分別遭到種族歧視。在英格蘭屈居歐洲國家盃亞軍後，針對拉舒福特的攻擊更激烈。拉舒福特事後發文，表明不會因為自己的身份面道歉，回擊所有歧視言論。

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責任編輯：吳漢培