【德國大選】下周日舉行 默克爾落區為接班人催票

德國總理選舉將於9月26日舉行，總理默克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）候選人拉舍特支持率落後。默克爾周二（21日）親自出馬，落區到拉舍特的競選活動撐場，並呼籲支持者投票給拉舍特。

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一項最新民調顯示，社會民主黨（SPD）支持率為25%排第一；基民盟與基社盟（CSU）的支持率為22%排第二；而綠黨支持率為17%排第三。

拉舍特（Armin Laschet）趁距離大選尚有幾日時間，周二於施特拉爾松（Stralsund）舉行選舉前最後一場競選活動，大約有200人冒雨參加活動。

拉舍特近期連番失態，包括在探訪水災災民時大笑引起社會不滿。即使拉舍特在三場電視辯論期間攻擊SPD黨魁舒爾茨（Olaf Scholz），也未能挽回劣勢。

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默克爾（Angela Merkel）早前大部分時間都沒有出席競選活動，但基於拉舍特的選情落後，默克爾周二親身出席活動為拉舍特站台。

默克爾於台上發言約10分鐘，她表示一旦拉舍特成功當選總理，將會為民眾爭取每一個工作機會。默克爾強調拉舍特能確保人民保住財富，呼籲民眾將選票投給他。

默克爾兩周前曾於德國聯邦議院警告，倘如SPD與綠黨勝出，將會與極左政黨左翼黨（Die Linke）組成執政聯盟，料會嚴重影響德國財政。

她周二再度於選舉活動上警告，對手如勝出組成左翼政府，恐會放棄德國反對歐盟聯合發行債券的立場。

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責任編輯：鄭錦玲