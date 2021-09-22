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【大行點睇】國信指SPAC機制成港交所長期戰略　維持574元目標價

股樓投資 16:55 2021/09/22

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國信證券發表報告指，從交易所股東的角度出發，SPAC機制對於港交所而言，不只是一種區別於IPO的上市渠道，更是港交所綁定市場資源的長期戰略基礎，包括各行業的公司高管和超級投資人。同時，現在的行業格局正在逐步變化：（1）在共同富裕的時代主題下，中國內地已經設立了第一家公司制的證券交易所，北京交易所，未來勢必會加大對中小優質企業的吸引力，包括中概股，或間接影響港交所的長期成長性；（2）在美國，納斯達克交易所和紐約證券交易所已經在SPAC的規則方面展開了競爭，爭取在合法合規的前提下，儘量提升各參與方的操作靈活度，盡力去綁定市場資源，加速招攬優質企業上市。所以，當下港交所作為中國在美元體系內的重要交易所，有充足的動機去利用SPAC機制，綁定市場資源，以鎖定長期成長的資源基礎。

雖然近期股票市場的波動加劇，但從價值投資的角度出發，香港交易所的基本面非常堅挺，利好持續，長期成長的確定性強，所以我們維持「增持」評級，維持盈利預測，預計2021年至2023年的EPS分別約11.26/13.78/16.50元，維持51倍的PE目標倍數，對應2021年的目標價為574元。

 

 

大行對港交所評級及目標價：

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同場加映﹕【青姐話】監管無邊界 港股新常態​​​​​​​

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

香港交易所（00388） 港股

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