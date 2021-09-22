【網絡熱話】台灣Mos Burger推新口味　被嘲似「阿婆假牙」（有圖）

日本快餐品牌MOS Burger（摩斯漢堡）目前在香港及台灣均有不少分店，不過MOS Burger近日在台灣推出4款限量新產品，就被網民嘲笑似阿婆假牙，更有指為「牙周病呀婆」。

近日台灣MOS Burger推出的期間限定產品中以甜點系的「粉紅色珍珠堡」蜜芋紅豆珍珠堡，最為矚目。該粉紅色的珍珠堡，是以櫻花糯米飯作外層，紅豆蓉、芋頭蓉「蜜芋丁」及奶酒醬為餡料組成，惟合拼之後「像極了假牙」。

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該款珍珠堡推出，隨即引起大批台灣網民討論。雖然目前台灣MOS Burger未有任何回應，但有不少網民就特地去打卡試食，究竟今次的粉紅色珍珠堡的「宣傳」是正面還是負面？

有網民將打卡的實物圖片上傳到網上論壇分享，當中更有形容為「有痰的阿婆假牙」、「患牙周病的阿婆」等：

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責任編輯：張寶燕

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