【立陶宛】立陶宛籲國民勿用中國手機點名小米審查敏感詞彙　小米：不會審查用戶間通訊、股價逆市跌近3%（第二版）

▲ 立陶宛籲國民勿用中國手機 小米歐洲銷售手機被指審查敏感詞彙

立陶宛國防部建議消費者避免購買中國手機，並建議扔掉現有的中國手機，因立陶宛政府調查發現，內地手機具有內置審查功能。立陶宛指小米 （01810） 手機會向在新加坡的伺機器，發送加密手機使用數據，又指在華為手機發現安全漏洞。小米股價周四逆市下跌，收報22.5元，跌2.6%，成交額41億元。

小米發布小米11T系列，詳見【下一頁】

小米：永遠不會限制或阻止手機用戶的任何個人行為

小米發言人指，集團不會審查用戶之間的通訊，強調公司充分尊重並保護所有用戶的合法權利。「小米從來沒有，也永遠不會限制或阻止智能手機用戶的任何個人行為，如搜索、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通信軟件。」

立陶宛國防部國家網絡安全中心的調查報告指出，小米在歐洲銷售的旗艦手機具有檢測和審查Free Tibet（自由西藏）、台灣獨立萬歲（Long live Taiwan independence）或民主運動（democracy movement）等詞彙的內置功能。小米的Mi 10T 5G手機已經為歐盟地區關閉該功能，但可以隨時遠程開啟。

立陶宛報告指小米手機審查的詞彙多達449個

報告指出，小米手機審查的詞彙多達449個，而且有關名單持續更新，意味小咪可以定期添加或刪除詞彙。報告還指出，小米手機在向新加坡的一個伺服器發送加密的手機使用數據。當局還在華為的P40 5G手機中發現一個安全漏洞，但在中國一加（OnePlus）手機中沒有發現安全漏洞。

小米9月27日再推新手機系列【下一頁】

華為代表說，公司的手機不會向外部發送用戶數據。

中國和立陶宛的近期關係因為台灣問題變得緊張，中國上月召回駐立大使，原因是立陶宛允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處。

（第二版加入小米回應）

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