【有相睇】鄰近鑽石山站　悅庭軒連裝修戶呎價破1.9萬　創屋苑新高

9月上旬一手樓熱售，二手成交量稍為回落，但業主叫價仍強硬，再有屋苑錄破頂成交。中原地產李浩洋表示，鑽石山悅庭軒1座高層B室，實用面積449平方呎，兩房間隔，向東南望開揚景，最初開價895萬元，放盤近1個月，最新以865萬元成交，折合實用呎價19265元，創屋苑呎價歷史新高。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

李浩洋指，新買家為外區換樓家庭客，鐘情悅庭軒位置方便，屯馬線通車後鐵路網絡更完善，鄰近港鐡鑽石山站及大型購物商場，加上單位裝修優雅，經多番商議後決定入市自用。

據悉，原業主於2018年8月以735萬元買入單位，持貨3年，現沽貨賬面獲利130萬元離場，單位升值18%。

同場加映︰【iM會客室】港股四面楚歌 恒指支持22600

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機