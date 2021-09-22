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【有相睇】鄰近鑽石山站　悅庭軒連裝修戶呎價破1.9萬　創屋苑新高

股樓投資 16:48 2021/09/22

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9月上旬一手樓熱售，二手成交量稍為回落，但業主叫價仍強硬，再有屋苑錄破頂成交。中原地產李浩洋表示，鑽石山悅庭軒1座高層B室，實用面積449平方呎，兩房間隔，向東南望開揚景，最初開價895萬元，放盤近1個月，最新以865萬元成交，折合實用呎價19265元，創屋苑呎價歷史新高。

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李浩洋指，新買家為外區換樓家庭客，鐘情悅庭軒位置方便，屯馬線通車後鐵路網絡更完善，鄰近港鐡鑽石山站及大型購物商場，加上單位裝修優雅，經多番商議後決定入市自用。

據悉，原業主於2018年8月以735萬元買入單位，持貨3年，現沽貨賬面獲利130萬元離場，單位升值18%。

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撰文 : 謝昕蕎

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