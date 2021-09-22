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【麥當勞ESG】麥當勞開心樂園餐玩具革新　減用塑膠更環保

商業 17:50 2021/09/22

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麥當勞承諾在2025年前， 開心樂園餐的玩具將會更加貼合可持續發展。（麥當勞網站圖片）

全球亦關注可持續發展，連鎖快餐店麥當勞亦不例外。麥當勞承諾在2025年前， 開心樂園餐的玩具將會更加貼合可持續發展，大幅減少使用塑膠物料。

【中秋節消費】新地15大商場 　人流按年升逾30%　餐飲電子產品及珠寶手錶較受惠

據外電報道，麥當勞稱2018年起，該企已在部分市場如法國、英國等，減少使用以化石燃料製成的塑膠30%。若根據麥當勞的最新目標，塑膠使用量將會較2018年大減90%。

麥當勞的開心樂園餐玩具近年經常與迪士尼、華納兄弟等企業合作，據麥當勞管理層透露，每年共銷售超過10億個開心樂園餐玩具。以桌上遊戲的玩具類別，將會採用植物或回收再造的物料；但超級英雄和電影角色則會朝向3D 剪紙的方向發展，而不再是塑膠玩偶。麥當勞亦在考慮由塑膠包裝，轉向植物性及經過認證的纖維包裝。 

據指，這種更具可持續性的玩具將由1月開始在美國廣泛推出。同一時間，麥當勞亦尋找方法來回收再用其餐廳內的塑膠玩具，例如在英國和日本重新用於遊樂場和餐廳托盤。

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責任編輯：葉泳珊

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