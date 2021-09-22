【加密貨幣】SEC主席：穩定幣是撲克籌碼　強調監管的重要性

美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）在周二按受《華盛頓郵報》訪問時表示，加密貨幣長期而言不能持續，強調為了保護市場投資者，將加密貨幣納入監管的重要性。

根斯勒將現有的數千種加密貨幣比作美國在1837年到1863年沒有聯邦銀行監管的情況下出現的「野貓銀行」時代，「歷史告訴我們，私人形式的貨幣不會持續很長時間」，根斯勒表示，不認為五六千種私人形式的貨幣有長期生存能力，因此建立保護投資者制度是有必要的。

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他多次將加密貨幣市場比喻成「狂野西部」，敦促加密貨幣交易及借貸平台向SEC註冊，以免違反聯邦法律。在是次訪問，他更把穩定幣比喻為「撲克籌碼」，「在狂野西部有很多賭場，在賭桌上這些穩定幣就是撲克籌碼」，他表示，如果沒有更強而有力的監督，投資者會受到傷害。

根斯勒又指，在現有的法律框架下，SEC有權廣泛監管加密貨幣行業，並預告將會採取行動。 另外，在穩定幣方面，這些機構仍需要與其他金融監管機構協調，以及與國會合作，以解決上述問題。

美國財長耶倫（ Janet Yellen ）於7月召集聯儲局（Fed）、SEC等最高金融監管機構討論穩定幣相關事宜。該小組的報告預計將在未來幾周內發布。

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責任編輯：黃苑筠