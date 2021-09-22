【全球減碳】國家主席習近平公布不再新建境外煤電 聯合國及美國稱為低碳發展重大貢獻

內地國家主席習近平以視像方式出席聯合國大會，公布中國將大力支持發展中國家發展清潔能源，為低碳發展作出貢獻，同時公布不再在境外新建以煤發電的項目。習近平同時重申，中國將爭取在2030年達到碳達峰，在2060年前達到碳中和。

美國總統氣候問題特使克里對習近平的講話表示歡迎，形容已經就該問題與中國商量一段時間，認為習近平作出該決定，是否綠色環保作出重大貢獻。同時，聯合國秘書長古特雷斯及聯合國氣候變化大會主席夏爾馬均表示歡迎習近平的決定。

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