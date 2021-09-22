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螞蟻旗下花唄：逾99%用戶紀錄良好

股樓投資 17:11 2021/09/22

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螞蟻集團旗下消費者金融服務花唄公布，在央行征信部門指導下正有序接入金融服務訊息基礎數據庫，會在取得花唄用戶授權下，花唄相關訊息會逐步納入人行征信系統，目前已有部分花唄用戶可在自己的信用報告中查詢相關紀錄，未來會全面覆蓋所有用戶。花唄又指，數字信貸服務接入征信系統是大勢所趨，並按中國《征信業管理條例》行事，向用戶交代部分工作進展。現時花唄會據授信額度來源，征信訊息會由螞蟻消金公司或提供額度的銀行機構作為報送主體，逐步報送至人行征信系統和其他征信機構。

延伸閱讀：美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩

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花唄表示，根據征信工作要求，獲得用戶授權後，會向人行征信系統報送帳戶開立日期、授信額度、額度使用和還款情況等資料，有關資料會按月匯入系統，而不會單筆報送，不涉及消費內容、時間等具體訊息，不會暴露個人具體消費訊息。接入征信系統後能幫助用戶增加征信訊息全面性，以他們所得數據，99%以上的花唄用戶都有良好使用紀錄，只要正常使用花唄，保持良好使用、還款習慣，獲得的金融服務不會受影響，也不會導致貸款困難。

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記者：張以正

螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻銀行 螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 港股

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