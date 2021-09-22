【中秋節消費】新地15大商場 　人流按年升逾30%　餐飲電子產品及珠寶手錶較受惠

疫情下，市民今年第二年要留港渡中秋，帶動零售消費。新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎表示

今年中秋節連前夕周末共5天（9月18日至22日），新地十五大商場人流較去年同期升逾30%。當中以餐飲、電子產品及珠寶手錶較受惠，平均生意按年升20%至30%。

她進一步解釋，消費氣氛好轉，不少餐飲業擴充，尤其是日式餐廳、精品咖啡等，連帶商場美食市集均受捧。隨著接種疫苗市民增加,，不少顧客月初開始訂枱並提前於周末做節，公司客的午市團餐訂位亦大幅增加。

部份可招待12人為上限的D類座位餐廳中秋前周末、中秋當日及翌日午市、晚市均全線滿座，晚市一圍消費達6,000至8,000元。

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珠寶首飾銷售升 1萬至2萬元名錶最受歡迎

她同時觀察到，顧客今年提早購買月餅券，當中的50%來自公司客的大量採購。月餅款式方面以人氣男團偶像雪糕月餅及卡通人物造型月餅最受歡迎。電子產品方面，由於即將發售最新型號手機，掀起預訂搶購熱潮。 潮流家電銷情理想，新款影音電視、小家電如多功能電熱鍋為暢銷產品。珠寶手錶亦因年尾嫁娶加上買金保值帶動，鑽飾金飾銷情，1萬至2萬元名錶較受歡迎，部份商戶推出入門價金粒，滿足使用消費券購物的顧客。

事實上，今年7月的本地零售業總銷貨額估計為272億港元，較去年同月上升2.9%，已連升第6個月。加上本地就業市場持續改善，再有政府電子消費券帶動，市民消費信心好。第二期消費券將於10月發放，馮秀炎預期市面氣氛會持續向好。

新地十五大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、東環及農圃道



編輯：梁巧恩