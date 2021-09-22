  • 32°C
香港時間 : 2021922日 (三) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機動戰士】或設有特別裝置？全球第4座高達雕像2022年於日本福岡亮相

環球政經 16:39 2021/09/22

分享：

日本萬代南夢宮集團近日宣布，擬在2022年春季公開《機動戰士高達》的實體雕像，設置於日本福岡市的商業街，並成為全球第4座的雕像。

據悉，今次雕像以1988年上映電影《機動戰士高達 逆襲的夏亞》中登場的“RX-93ν高達”為原型設計的新機體及其裝備等，預料整體高度約為24.8米，同時集團預告今次會設有特別裝置，冀為一眾粉絲帶來驚喜，惟未有透露雕像能否動起來。

【10月好去處】Mind HK推《我就是我》展覽 10月15日至19日期間舉行：【下一頁

Netflix大熱劇《后翼棄兵》對白出事　棋后怒告誹謗兼索500萬美元：【下一頁

另外，其選址為福岡市博多區果蔬市場舊址上開業的「三井購物樂園 LaLaport福岡」，並宣佈，福岡高達樂園亦會同步開幕，可令入場人士體驗作品中世界的娛樂設施。

目前，實體高達雕像分別設置於東京台場、橫濱市山下碼頭和中國上海，供遊人觀賞拍照。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

高達 東京 展覽 日本 福岡 電影 好去處 經濟

上一篇文章

【有相睇】鄰近鑽石山站　悅庭軒連裝修戶呎價破1.9萬　創屋苑新高

下一篇文章

【全球減碳】國家主席習近平公布不再新建境外煤電 聯合國及美國稱為低碳發展重大貢獻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】撐「老友記」打針 信和 華置送出200份1萬元獎品 70歲及以上已接種疫苗港人可抽獎
【打疫苗有獎抽】撐「老友記」打針 信和 華置送出200份1萬元獎品 70歲及以上已接種疫苗港人可抽獎
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【大行點睇】高盛預計6賭牌獲續批　新牌為期10年　濠賭股全綫反彈
【大行點睇】高盛預計6賭牌獲續批　新牌為期10年　濠賭股全綫反彈
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過
【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過
【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居
【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居