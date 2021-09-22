【機動戰士】或設有特別裝置？全球第4座高達雕像2022年於日本福岡亮相

日本萬代南夢宮集團近日宣布，擬在2022年春季公開《機動戰士高達》的實體雕像，設置於日本福岡市的商業街，並成為全球第4座的雕像。

據悉，今次雕像以1988年上映電影《機動戰士高達 逆襲的夏亞》中登場的“RX-93ν高達”為原型設計的新機體及其裝備等，預料整體高度約為24.8米，同時集團預告今次會設有特別裝置，冀為一眾粉絲帶來驚喜，惟未有透露雕像能否動起來。

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另外，其選址為福岡市博多區果蔬市場舊址上開業的「三井購物樂園 LaLaport福岡」，並宣佈，福岡高達樂園亦會同步開幕，可令入場人士體驗作品中世界的娛樂設施。

目前，實體高達雕像分別設置於東京台場、橫濱市山下碼頭和中國上海，供遊人觀賞拍照。

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責任編輯：潘曉豐