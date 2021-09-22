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【中國電信】大股東公布增持計劃 涉及金額不少於40億人民幣

股樓投資 16:18 2021/09/22

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中國電信 （00728） 公布，控股股東中國電信集團將計劃在今年9月22日開始的12個月內，在適合時機增持公司A股股份，涉及金額將不低於40億元人民幣。今次增持計劃並沒有設立價格範圍，公告指中國電信集團將根據對公司股價價值的判斷，按公司股價及資本市場趨勢，逐步實行增持計劃。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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根據資料，中國電信集團在周二（21日）持有大約573.8億股中國電信A股股份，佔已發行股份62.82%。中國電信指，今次大股東增持反映大股東對公司前景的堅定信心，同時對公司價值高度認可。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 增持 人民幣 中國 中國電信（00728） A股

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