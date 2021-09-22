【中國電信】大股東公布增持計劃 涉及金額不少於40億人民幣

中國電信 （00728） 公布，控股股東中國電信集團將計劃在今年9月22日開始的12個月內，在適合時機增持公司A股股份，涉及金額將不低於40億元人民幣。今次增持計劃並沒有設立價格範圍，公告指中國電信集團將根據對公司股價價值的判斷，按公司股價及資本市場趨勢，逐步實行增持計劃。

延伸閱讀 【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

根據資料，中國電信集團在周二（21日）持有大約573.8億股中國電信A股股份，佔已發行股份62.82%。中國電信指，今次大股東增持反映大股東對公司前景的堅定信心，同時對公司價值高度認可。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機