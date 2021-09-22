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滙豐推大灣區企業「信貸通」服務 最快一個工作天可跨境調資金

理財智慧 16:30 2021/09/22

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近年愈來愈多企業前往大灣區發展，針對這市場，滙豐於周三（22日）首推大灣區信貸方案 — 企業「信貸通」服務，利用該行於粵港澳三地的互補優勢，以配合市場對無縫跨境融資服務與日俱增所需，支持灣區企業發展。

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通過「信貸通」服務，在大灣區擁有多間分支機構的企業，可靈活調動粵港澳三地預先獲批的信貸額度，過程中無需提交額外申請或簽署其他文件。信貸額
度最快只需一個工作天即可跨境調配，方便企業於灣區內更快地獲得流動資金，更好地管理融資需求。

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除了「信貸通」，滙豐近日亦增設專責服務團隊，通過專屬熱線和線上聊天功能，專門解答客戶對大灣區產品和服務的查詢，該服務即將在香港推出。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示：「大灣區內經濟連繫愈趨緊密，進一步加快企業的跨境業務發展。與此同時，香港亦繼續發揮國際金融中心角
色，更為廣東企業 — 特別是電商等新興行業的首選離岸業務中心。滙豐會繼續積極整合三地資源，加強對區內企業的支持，助他們連繫大灣區的眾多機遇。」
滙豐香港工商金融工商企業主管（工業及貿易）黃兆偉表示：「在瞬息萬變的市場環境中，企業要把握業務機遇並應對市場變化，靈活的資金調配至關重要。『信貸通』的推出大大縮短了在大灣區內跨境調動信貸額度的時間，助企業利用在各個灣區城市的融資能力，以進一步拓展跨境業務。」

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滙豐在廣東和香港設有專門客戶服務團隊，以全面支持灣區企業發展。該行致力成為大灣區首選的國際銀行夥伴，積極促進數碼創新、加強服務範疇，例如
推出「滙豐大灣區企業服務微信小程序」、加快粵港跨境支付速度等，為客戶提供連通大灣的無縫銀行服務體驗。

 

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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記者：陳詠妍

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