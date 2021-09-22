【買樓理財】持貨4年急套現　將軍澳新寶城897萬沽　業主只賺約20萬

有外媒報道指中央早前會見香港主要地產商，告知「遊戲規則已經改變」，要求她們合作解決住宅短缺問題，令市場憂慮樓市前景，加上近期股市勢弱，或多或少影響個別業主持貨信心，有將軍澳新寶城業主持貨僅4年，即賣樓套現，若扣除雜費，只賺約20萬元。

中原地產柯勇說，鄰近將軍澳綫坑口站的新寶城再錄成交，單位為2座低層F室，實用面積548平方呎，屬三房一廁間隔，享清靜內園景，以897萬元易手，實用呎價約16,369元。

據了解，原業主於2017年10月以828萬元買入單位，持貨不足4年，現賬面獲利69萬元離場。值得留意的是，若扣除釐印費及買賣佣金，業主僅賺約20萬元。談到近期市況，代理指本月至今暫錄約4宗成交，平均實用呎價約16,655元。

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