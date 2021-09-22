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【串流平台】Disney+香港上綫日期終於出爐 《尚氣》將為平台打頭陣 11月16日正式登陸

環球政經 16:29 2021/09/22

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華特迪士尼（美：DIS）至8月宣布旗下串流影片平台Disney+將於11月在香港、台灣等亞洲地區提供服務，遲遲都未公開具體日期。近日，在香港區Disney+官網中顯示11月16日串流啟動，而台灣和南韓區則於11月12日上綫，較香港早4天「開台」。

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Disney亦公布，將於11月12日會舉行「Disney+ Day」，Disney+的用戶除了能夠觀看平台旗下的Disney、Pixer、Marvel、Starwars、National Geographic 和 Star 等的影視品牌的內容。而《尚氣與十環幫傳奇》、Disney+原創電影《Home Sweet Home Alone》、冰雪奇緣原創系列短片《雪寶說故事》等都會在當日登陸平台。

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Disney+ 暫時尚未公開香港區的月費，而Disney+目前在美國的串流平台月費約8美元，但部分最新影片或需要額外付費收看。

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【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

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責任編輯：羅浩濂

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