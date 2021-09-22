  • 32°C
香港時間 : 2021922日 (三) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】滙豐推出大灣區「信貸通」服務　助企業管理信貸額度

股市 16:21 2021/09/22

分享：

【大灣區】滙豐推出大灣區「信貸通」服務　助企業管理信貸額度

HSBC滙豐 （00005） 宣布推出大灣區信貸方案－企業「信貸通」服務。滙豐表示，信貸通服務容許在大灣區有多間分支機構的企業，可以調動粵港澳三地預先獲批的信貸額度，毋須額外申請文件，最快一個工作天可跨境調配，讓企業於大灣區內更快獲得流動資金，管理融資需求。

滙豐表示，近日已增設專責服務團隊，通過專屬熱線和線上聊天功
能，專門解答客戶對大灣區產品和服務的查詢，該服務即將在香港推出。

滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券 晨星料中央拯救恒大的可能性不大，可見【下一頁】

滙豐香港工商金融工商企業主管（工業及貿易）黃兆偉表示，信貸通的推出大大縮短企業在大灣區內跨境調動信貸額度的時間，助企業利用在各個灣區城市的融資能力，拓展跨境業務。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀稱，大灣區內經濟連繫愈趨緊密，
令企業的跨境業務發展加快，香港可繼續發揮國際金融中心角色，並作為廣東企業— 特別是電商等新興行業的首選離岸業務中心。

相關文章：

【大灣區】新世界與中國太平共同拓展大灣區　瞄準醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務

【跨境理財通】廣東省印發文件　推動理財通盡快落地、加強大灣區互聯互通

【大灣區航空】今年啟航勢受阻　大灣區航空率先大曬空姐制服（多圖）

港股 大灣區 滙豐控股（00005）

上一篇文章

立陶宛籲國民勿用中國手機　小米歐洲銷售手機被指審查敏感詞彙

下一篇文章

【美股期貨】美滙轉強新興市場跌　美股期貨歐股上升　日本央行維持量寬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億
【恒大3333】中策擬全數沽出恒大汽車　須回撥收益至最多虧損37億
【美股期貨】美滙轉強新興市場跌　美股期貨歐股上升　日本央行維持量寬
【美股期貨】美滙轉強新興市場跌　美股期貨歐股上升　日本央行維持量寬
【大市市況】美滙轉強亞洲區股市偏軟　台股重挫逾2%、A股個別發展滬指倒升（不斷更新）
【大市市況】美滙轉強亞洲區股市偏軟　台股重挫逾2%、A股個別發展滬指倒升（不斷更新）
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【大孖沙增持】李嘉誠父子雙倍增持長實　新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持　
【大孖沙增持】李嘉誠父子雙倍增持長實　新鴻基郭老太鄺肖卿大跌市加碼6.9億增持　