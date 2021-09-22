▲ 【大灣區】滙豐推出大灣區「信貸通」服務 助企業管理信貸額度

HSBC滙豐 （00005） 宣布推出大灣區信貸方案－企業「信貸通」服務。滙豐表示，信貸通服務容許在大灣區有多間分支機構的企業，可以調動粵港澳三地預先獲批的信貸額度，毋須額外申請文件，最快一個工作天可跨境調配，讓企業於大灣區內更快獲得流動資金，管理融資需求。

滙豐表示，近日已增設專責服務團隊，通過專屬熱線和線上聊天功

能，專門解答客戶對大灣區產品和服務的查詢，該服務即將在香港推出。

滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券 晨星料中央拯救恒大的可能性不大，可見【下一頁】

滙豐香港工商金融工商企業主管（工業及貿易）黃兆偉表示，信貸通的推出大大縮短企業在大灣區內跨境調動信貸額度的時間，助企業利用在各個灣區城市的融資能力，拓展跨境業務。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀稱，大灣區內經濟連繫愈趨緊密，

令企業的跨境業務發展加快，香港可繼續發揮國際金融中心角色，並作為廣東企業— 特別是電商等新興行業的首選離岸業務中心。

相關文章：

【大灣區】新世界與中國太平共同拓展大灣區 瞄準醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務

【跨境理財通】廣東省印發文件 推動理財通盡快落地、加強大灣區互聯互通

【大灣區航空】今年啟航勢受阻 大灣區航空率先大曬空姐制服（多圖）