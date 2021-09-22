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【本港疫情】港府：由即日起 接種疫苗「即日壽」擴展至所有合資格人士

理財智慧 16:03 2021/09/22

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港府早前宣布，由今日（22日）起，新冠疫苗接種計劃下的21間社區疫苗接種中心，將「即日壽」安排擴展至所有合資格人士，並在9月及10月的派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得。

而社區疫苗接種中心每日下午1時半至2時半關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時半；自11月起「即日籌」會於社區疫苗接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前1小時。

【理財智慧】何謂期權？（4）：【下一頁

【10月好去處】Mind HK推《我就是我》展覽 10月15日至19日期間舉行：【下一頁

如欲領取「即日籌」的合資格人士可親身攜同香港身份證，到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本。

「即日籌」安排在7月29日起實施，早前已擴展至60歲或以上長者及12歲或以上學生，及再將安排擴至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員，校巴司機及保母；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員。

 

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責任編輯：潘曉豐

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