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【有相睇】港股弱勢　麗城花園業主無奈　低市價沽連裝修單位

股樓投資 15:49 2021/09/22

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港股持續弱勢，影響部分業主的持貨信心，有買家趁機大膽還價，終以低市價購入荃灣麗城花園一伙連裝修的單位。中原地產余俊文說，麗城花園2期8座低層B室，實用面積572平方呎，原則為三房間隔，現時改為兩房間隔，附雅致裝修，原叫價690萬元，經議價後減價32萬元，終以658萬元易手，實用呎價約11,503元。 

余俊文續說，買家為外區用家，睇樓4個月，見樓價持續上升，難得近期業主態度軟化，即把握機會大膽還價，見上址減幅吸引，加上有裝修，可即買即住，故迅速拍板承接。資料顯示，原業主於1996年6月以225萬元買入單位，持貨25年，現帳面獲利433萬元，物業期內升值1.9倍。 

    點擊圖片放大
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被問到近期市況，余俊文說，麗城花園本月累錄13宗成交，已超上月全月10宗，主要原因是早前業主企硬叫價，令對上兩個月買賣陷入拉据，而最近新盤市場吸納大量購買力，股市亦波動，部分業主態度軟化，肯增加議價空間，帶動交投加快。 

【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 麗城花園 荃灣 中原地產
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