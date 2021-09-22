【Apple】iPhone可監測健康？　傳蘋果正研究透過iPhone檢測憂鬱症與認知能力下降

▲ 據《華爾街日報》報導，蘋果正研究協助診斷憂鬱症與認知能力下降的技術。如技術研發成功，可進一步擴展蘋果的健康產品系列。

蘋果（Apple）近年相當注重健康領域的應用。據《華爾街日報》報導，蘋果正研究協助診斷憂鬱症與認知能力下降的技術。如技術研發成功，可進一步擴展蘋果的健康產品系列。

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《華爾街日報》引述消息指，蘋果將利用 iPhone 整合一系列的感測器數據，包括移動性、使用者身體活動數據、睡眠模式、手機打字行為等；研究人員希望可以結合這些數據後，得出與精神疾病相關的數據，以便利用演算法來檢測使用者的精神狀態。

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據悉，這項研究是由蘋果與加州大學洛杉磯分校（UCLA），以及製藥公司 Biogen 所共同開發的研究。與 Biogen 相關的研究早前經已開始，至於與蘋果相關的研究目前未有公開太多細節。

以往提到蘋果的健康產品，大部分人應該會想到 Apple Watch。但報導指，這項與心理健康和認知能力下降的研究，將會使用 iPhone 數據。不過該研究仍處於早期階段，蘋果會否以 iPhone 用作監測健康仍有待觀察。

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記者：廖淑瑩