【打卡好去處】西九文化區「FriendsWithYou」大型藝術裝置周四起登場 超萌角色雲集 太空館變身成「微笑菠蘿包」 出發前7大不可不知

香港旅遊發展局（旅發局）早前推出「香港．大城小區」─ 「西九龍」項目，鼓勵市民以藝術文化新角度探索西九龍，除了推出區內主題漫步路線遊，旅發局亦與國際藝術家Samuel Borkson (佛羅里達州)及Arturo Sandoval lll (古巴)組成的FriendsWithYou合作，將大型藝術裝置帶來香港，為區內帶來正能量。

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一群圓溜溜、笑臉迎人、色彩繽紛的「FriendsWithYou」角色早將於西九文化區藝術公園住三星期，「FriendsWithYou」創作的角色宣揚愛、和諧與和平，他們會化身12個大型充氣裝置，連同吉祥物神秘嘉賓，本周四（23日）起一連三星期約定大家，在西九文化區藝術公園一起盡情打卡。

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另一個不能錯過的打卡點，就是變身成巨型「微笑菠蘿包」的香港太空館。其蛋形外牆貼上FriendsWithYou角色的「招牌」笑臉，叫人會心微笑。

旅發局也提提大家，出發前往西九文化區藝術公園前，留意以下貼士。做足準備，開開心心打卡：

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記者：陳詠妍