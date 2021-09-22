  • 32°C
香港時間 : 2021922日 (三) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打卡好去處】西九文化區「FriendsWithYou」大型藝術裝置周四起登場 超萌角色雲集 太空館變身成「微笑菠蘿包」 出發前7大不可不知

理財智慧 16:56 2021/09/22

分享：

香港旅遊發展局（旅發局）早前推出「香港．大城小區」─ 「西九龍」項目，鼓勵市民以藝術文化新角度探索西九龍，除了推出區內主題漫步路線遊，旅發局亦與國際藝術家Samuel Borkson (佛羅里達州)及Arturo Sandoval lll (古巴)組成的FriendsWithYou合作，將大型藝術裝置帶來香港，為區內帶來正能量。

【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位，詳見【下一頁


 一群圓溜溜、笑臉迎人、色彩繽紛的「FriendsWithYou」角色早將於西九文化區藝術公園住三星期，「FriendsWithYou」創作的角色宣揚愛、和諧與和平，他們會化身12個大型充氣裝置，連同吉祥物神秘嘉賓，本周四（23日）起一連三星期約定大家，在西九文化區藝術公園一起盡情打卡。

【著數優惠】港人於指定日子搭九巴「星級尊線」 可獲贈天際100門票，詳見【下一頁

 

另一個不能錯過的打卡點，就是變身成巨型「微笑菠蘿包」的香港太空館。其蛋形外牆貼上FriendsWithYou角色的「招牌」笑臉，叫人會心微笑。

旅發局也提提大家，出發前往西九文化區藝術公園前，留意以下貼士。做足準備，開開心心打卡：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠，詳見【下一頁

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

 

西九文化區 文娛藝術 旅發局

下一篇文章

【大行點睇】國信指SPAC機制成港交所長期戰略　維持574元目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】撐「老友記」打針 信和 華置送出200份1萬元獎品 70歲及以上已接種疫苗港人可抽獎
【打疫苗有獎抽】撐「老友記」打針 信和 華置送出200份1萬元獎品 70歲及以上已接種疫苗港人可抽獎
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【大行點睇】高盛預計6賭牌獲續批　新牌為期10年　濠賭股全綫反彈
【大行點睇】高盛預計6賭牌獲續批　新牌為期10年　濠賭股全綫反彈
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過
【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過
【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居
【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居