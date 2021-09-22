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歐盟擬統一電子設備充電器　蘋果或受影響

環球政經 15:40 2021/09/22

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消息指，歐盟將在周四提出一項議案，建議通過立法讓手機、平板電腦、耳機等電子產品，皆使用統一充電器。由於現時蘋果採用自家Lightning接口，相信會受到很大影響。

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一直以來，歐盟都考慮強制廠商使用通用充電器，認為此措施對環境有利，用戶使用時也會更方便。有知情者透露，歐盟委員會希望充電器銷售能與設備分離，使用統一充電介面。

蘋果iPhone用的是Lightning介面，該公司曾表示，若強制將連接器統一成同一規格會阻礙創新，同時會製造出海量電子垃圾。

Apple 正研發 iPhone 功能以幫助檢測抑鬱症和認知障礙 【見下頁

事實上，早年歐盟已立法，統一了大部分手機等電子設備的充電器標準，主要都是micro-USB接口。而目前市場中，安卓（Android）手機大部分已經升級到USB-C接口，惟蘋果還在用Lightning接口。

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撰文 : 陳楚琨

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