【內房股】官媒：房企若不變高槓桿高負債模式　或更多走向危機

▲ 官媒：房企若不變高槓桿高負債模式 或更多走向危機

中國恒大 （03333） 債務危機升級令股市動盪，內地官媒《經濟日報》表示，個別房企出現債務危機，是房地產行業長期高槓桿、高負債模式下蘊藏風險的集中體現。高槓桿、高負債模式如不改變，可能還會有更多企業走向危機。

新力控股崩盤前爆出主席退出微信群，看【下一頁】

官媒《經濟日報》於周三（22日）發表題為「房企行至十字路口」的文章，指出房地產行業對經濟增長、投資增長的貢獻率高，給地方財政帶來的財力支撐作用強，就業人數龐大，企業的經營風險值得高度關注。

「儘管當前只是個別房企暴露了債務危機，整個行業也亟需全面梳理並及時化解存在的風險」

恒大許家印中秋發家書，稱堅信能盡快走出黑暗時刻，看【下一頁】

文章又指，中國住房總量已經總體告別短缺，企業增長方式應從財務槓桿驅動的規模擴張型向穩健發展的質量效益型轉變。企業經營者須盡快轉變心態，積極應對形勢變化。「應該清醒地認識到，房企靠高槓桿、快周轉實現高利潤的階段恐已不再。」

文章稱，未來房企或能在城市更新、老舊小區改造、住房租賃、物業管理、社區養老等方面贏得更多發展機會。

另外，該報另一篇文章《樓市調控應注意滿足剛需》指出，細分炒房客和剛需人群，對於優化調控政策有著積極的意義，相關部門可利用大數據等先進技術手段，對調控範圍內購房人群作出區分，防止「誤傷」剛需群體。

相關文章：

【恒大3333】恒大明日如期支付境內債利息 另一美元債同明日付息

【內房危機】富力全日升12% 大股東百億賣物管業務、提供80億免息股東貸款

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦