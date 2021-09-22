【周末好去處】旅發局與國際藝術家辦「FriendsWithYou」裝置　網上查詢現場輪候人數

▲ FriendsWithYou的12個大型充氣藝術裝置設於西九龍。（旅發局提供）

港人在疫情下有更多時間留港，發掘本地具歷史價值的地區外，也有結合本地特色地點的新打卡位陸續登陸。香港旅遊發展局（旅發局）早前推出「香港．大城小區」─ 「西九龍」項目，讓市民探索和發掘該區的風景。

最新旅發局與國際藝術家Samuel Borkson （佛羅里達州），以及Arturo Sandoval lll （古巴）組成的FriendsWithYou合作，於一連三星期，將FriendsWithYou的12個大型充氣藝術裝置，設於西九龍。活動由明日下午4時開始，至10月14日晚上9時30分完結。

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另一個相關期間限定的打卡點，位於香港太空館。其蛋形外牆貼上FriendsWithYou角色的「招牌」笑臉。太空館打卡位的活動日期，將於明日起至10月14日。

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場內毋須預約，但為了有效地控制人流，會在其專頁上提醒現場的輪候人數。紅色代表現場人流太多，建議另於其他日子到訪；黃色為很多人在現場等候，預計輪候時間超過 1 小時；綠色則歡迎隨時進場。

責任編輯：馬意文