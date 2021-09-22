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美國局部放寬入境限制 維珍機票銷售急增600%

環球社會熱點 15:13 2021/09/22

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美國政府早前宣布，放寬部分國家及地區的入境限制。英國維珍航空表示，前往美國的機票銷售在消息公布後已大幅增加。英國航空亦指出，兩大假期前的美國航班搜尋次增幅更為明顯。

【新冠疫苗】美國放寬入境限制 打齊針免隔離 【下一頁】

維珍航空指出，前往美國的機票銷售在美國公布局部放寬入境限制後已上升600%。前往紐約的航班最多乘客訂購，佛羅里達州的奧蘭多及邁阿密的機票購買人數亦增加11倍及9倍，賭城拉斯維加斯亦有8倍增長。

維珍表示，經過年多因疫情未能外遊後，不少旅客願意付款升級座位，暫時以特級（premium class）機位訂購數目最多。維珍首席營運長（Juha Järvinen）指出，愈來愈多國家放寬入境限制，預計未來外遊需求會持續增加。

美國局部放寬入境限制 飛歐洲平機票難復見 【下一頁】

英國航空亦表示，美國公布放寬入境限制後，與上周同時間相比，搜索聖誕節前美國航班及假期套餐的數目錄得900%增幅，搜索感恩節前航班更是增加2,000%。熱門搜尋目的地為紐約﹑邁阿密﹑洛杉磯﹑三藩市及芝加哥。機票格價網站MoneySuperMarket表示，與上周比較美國旅行保險查詢已激增174%。

美國白宮宣布，計劃11月初開始放寬已完成疫苗接種旅客入境限制，新規定要求所有抵達美國的外國旅客需出示新冠疫苗接種證明，旅客登機時亦需出示3日內有效的陰性檢測證明，抵達後無需接受強制隔離。

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責任編輯：吳漢培

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