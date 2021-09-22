【恒大危機】恒大地產宣布 周四可如期繳付債券利息

處於財務危機的中國恒大(03333)旗下恒大地產在深交所披露訊息，將在周四(23日)向去年認購公司公開發行的第一期公司債券的專業投資者，支付2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息。

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有關債券簡稱20恒大04，為5年期固定利率債券，發行總額為40億人民幣，票面利率為5.8%。面值1,000元人民幣的債券每手付息為58元人民幣。至於債券的付息辦法，已通過場外方式協商解決。根據推算，恒大要為這批債券支付2.3億人民幣的利息。

近期恒大多批境內債券先後被下調信貸評級，價格因而受挫。公司明年亦將有總值74億美元，即580億元的債券到期。

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