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軟銀：絶不會放棄中國　未來會更謹慎

股樓投資 17:57 2021/09/22

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內地監管風暴一波未完一波又起，令不少買了相關股份的股民齊齊損失，同時亦令外界擔心到底是否仍可安心投資內地股票，尤其是中概股。如此，大家都會尋求一些市場指標的意見。其中，作為中國最大外國投資者之一、阿里巴巴（09988）最大股東的軟銀就表示絕對不會放棄中國市場，但會更加謹慎，而且將繼續削減交易。

延伸閱讀：高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅

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軟銀首席運營官Marcelo Claure接受外電訪問時指，軟銀就如其他在中國大舉投資的投資者一樣正密切關注其所投資公司的情況，但強調絕對不會放棄中國，只會更加謹慎。同時因考慮到人口狀況以及作為科技領頭羊之一，相信中國仍有巨大的潛力，故未來仍會投資只是規模可能會較小。

同場加映:【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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記者：張以正

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