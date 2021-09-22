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高盛：新經濟蓬勃發展 印度將成為全球第5大股市

股樓投資 17:04 2021/09/22

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環球經濟復甦帶動多個國家及地區股市造好，當中代表印度股市的印度SENSEX指數近期不斷創新高，年初至今升23.4%。據外媒報道，投行高盛認為，印度股市規模將從當前的3.5萬億美元，到2024年升至突破5萬億美元，超過英國和中東，成為全球第5大股市。

印度股市能夠突飛猛進發展，背後主要原因在於初創科技企業近些年不斷崛起。今年年內，印度新創企業已通過IPO籌集資金100億美元，高於過去三年整體水平，另外多家初創公司已經宣布了上市計劃。

高盛亞洲宏觀研究聯席主管Timothy Moe接受訪問時強調，印度的情況，如同過去十年的中國一樣令人興奮。他指對於投資者而言，中國市場在過去10年的投資成功且利潤可觀，高盛見到這種類似情況將會在印度出現。

近年來，互聯網產業於當地快速發展，再加上資本資本的支持和有利的監管環境，當地獨角獸企業數量激增。高盛估計，現時印度至少有67家初創企業達到獨角獸標準，即估值超過10億美元，當中主要集中於發展數碼經濟。

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编辑：李勝男

經濟 印度

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