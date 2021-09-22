【政府工略】勞福局請研究助理 月薪3.1萬至4.4萬 協助進行福利及勞工政策研究

勞工及福利局請研究助理，月薪31,750至44,555元，主要協助進行有關福利及勞工政策的研究，需要有最少三年相關的全職工作經驗，曾在政府、學術或研究機構、智庫從事研究項目計劃的經驗為佳。職位將按非公務員合約條款聘任至2022年6月30日，可即時上班者可獲優先考慮。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須把填妥的申請書、詳列所有現時及先前受僱工作及其職責說明和研究經驗的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，於截止申請日期或之前郵寄至下述地址。申請人須在其申請表格夾附正式修業成績表副本、證書副本及研究／工作經驗的證明文件副本，否則其申請將不予受理。請勿郵寄任何成績單／證書／工作經驗證明文件的正本。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至勞工及福利局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人如在截止申請日期後六個星期內仍未收到面試通知，可視作已經落選。勞工及福利局不會就落選的申請通知個別申請人。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部西翼10樓勞工及福利局人事部

查詢電話：2810 3928

截止申請日期(日/月/年)：04/10/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂