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【Apple】傳蘋果正研發iPhone新功能　有助檢測抑鬱症和認知障礙

環球政經 16:11 2021/09/22

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據華爾街日報報道，蘋果（AAPL）正在研究幫助診斷抑鬱症和認知障礙的技術。

報道引述消息人士指，研究人員希望透過一系列傳感數據，包括靈活性、身體活動、睡眠模式、打字行為等，梳理出相關信號，以創建一套演算法來檢測相關症狀，並希望這項技術成為其獨特功能。

據報蘋果是次的合作夥伴為加州大學洛杉磯分校（UCLA）以及製藥公司百健（Biogen）。UCLA正在研究壓力、焦慮和抑鬱症狀，「Seabreeze」是蘋果與其合作項目的代號。至於百健的合作代號則為「Pi」，該公司則在研究輕度認知障礙。

【APPLE】Epic Games計劃上訴　一文解構兩間公司「恩怨」起始　【下一頁

不過，知情人士亦表示這些研究項目仍處於初段，有可能未來不會推出該功能。研究人員表示，雖然過去有學術研究顯示存在某些心理健康問題的人使用電子設備的方式與他人不同，但是否可以創建準確的演算法來檢測還有待觀察。

另外，相關文件和知情人士透露，蘋果公司還與杜克大學（Duke University）開展了一項研究項目，旨在創建一套算法檢測兒童自閉症，包括使用 iPhone鏡頭觀察幼兒如何集中注意力。

如果計劃成功，將改進影響全球數千萬人的疾病的檢測方法。但這種用戶追踪功能可能會引發隱私問題。為了解決這些問題，蘋果目標是用戶資料只會存於設備，不會將數據發送到蘋果伺服器。

蘋果、百健和加州大學洛杉磯分校拒絕置評。

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

健康問題 認知障礙 Apple 自閉症 抑鬱症 iPhone
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