三星李在鎔重歸韓國首富寶座　超越Kakao創辦人金範秀

根據《彭博》的世界富豪榜，剛獲假釋的三星集團副會長李在鎔，再次成為韓國首富，超越Kakao集團創辦人兼董事長金範秀。韓媒則指出，金範秀正在接受韓國反壟斷監管機構的調查。

據富豪榜顯示，李在鎔目前以111億美元的淨資產，在全球500強富豪中排名207位，金範秀則以106億美元排在第224位。

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隨著Kakao股價今年上半年一路飆升，金範秀的身價一度增長了60多億美元，超過李在鎔成為韓國首富。這是白手起家的科技企業家，如何超越控制韓國數十年的財閥家族成員的一個例子。

然而有韓媒報道指，韓國公平交易委員會（Fair Trade Commission）正在調查金範秀，因為他涉嫌「在過去5年，對自己全資擁有的投資公司K Cube Holdings隱瞞必要信息或進行虛假報導」。隨著監管機構的行動，金範秀的身家在6月底為162億美元，至今已經蒸發了近50億美元。

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隨著監管壓力的加大，Kakao及其一些上市子公司的股價不斷下跌。本月較早時，韓國國會一些議員警告Kakao等互聯網巨頭不要盲目追逐利潤，濫用市場主導地位，不應重蹈韓國財閥的覆轍，在追求財富的過程中忽視公平競爭。

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