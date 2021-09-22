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【迪士尼串流平台】Disney+ 11月16日登香港　《尚氣與十環傳奇》料打頭陣

股市 15:34 2021/09/22

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華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）8月宣布，旗下串流影片平台Disney+ 11月將會在香港、台灣等亞洲地區提供服務。Disney+ 最新在官網預告，香港區Disney+將會在11月16日提供服務，而台灣區更會在11月12日「開台」。據報，Disney+ 香港、台灣首輪主力產品包括現正上映、由梁朝偉和陳法拉等主演的《尚氣與十環傳奇》。

Disney+旗下影視品牌包括Disney、PIXER彼思、Marvel 漫威、Star Wars星球大戰、National Geographic 、STAR等。

Disney+尚未公布，香港區服務定價，目前Disney+ 在美國的串流平台月費約8美元，但部分最新影片或需額外付費收看。

Disney公布，會在11月12日舉行「Disney+ Day」，預告除了《尚氣》以外，Disney+原創電影《Home Sweet Home Alone》、冰雪奇緣原創系列短片《雪寶說故事》等都會登陸平台。

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Marvel Studios與Disney+合作推動畫《What If...？》　預計8月11日上架

美股 Disney＋ Disney 陳法拉 梁朝偉 Marvel 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）

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