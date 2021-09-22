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【內房危機】新力控股崩盤前爆出主席退出微信群　投資者要求直接對話、「躲是解決不了問題」

股市 14:50 2021/09/22

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新力控股崩盤前爆出主席退出微信群　投資者要求直接對話、「躲是解決不了問題」

內房股新力控股 （02103） 在「黑色星期一」（20日）一度急瀉逾9成，最終停牌至今，新力控股股價由3.85元跌至0.5元，市值蒸發逾120億元，僅剩17.8億元。新力控股崩盤引發不同猜測，據本報獲得消息指，新力控股主席張園林上周一度失聯、退出個別微信群組，觸發投資者恐慌，並於微信群組聲討。

圖看群組對話

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市傳張園林上周突然退出微信群組，甚至打算不償還債券。據本報獲得的微信群組對話記錄顯示，有投資者質問公司投資關係聯絡人，張園林何時會加入群組，並要求安排電話會議，直接對話。

有投資人指，群組建立兩天還沒看到公司的解釋和動作，斥一旦公司10月18日的債務違約，就是「市場第一個21年（2021年）下半年躺平不還錢的惡劣案子」，張園林的基業和口碑徹底崩盤，一輩子被投資者看不起。

該投資者又指，因應恒大 （03333） 事件，監管機構已經將明年銀行信貸額度撥到今年，拼命保住公募債不違約，認為公司應加緊融資還債。

新力控股遭標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」，看【下一頁】

另有投資者引用法律條文指，任何一筆債券的違約將觸發公司其他合約中的交叉違約，令所有債務即時違約，公司需即時償還相應債務，屆時資金鏈壓力更大。而且，債權人可以向法院提起訴訟申請公司清盤，清盤令發出後所有債權人都有權向公司同時索償，凍結公司所有銀行戶口及旗下資產，第一級在香港申請清盤，第二級可以去國內申請執行。

據悉，張園林本周已回應投資人聯絡。另外，惠譽上周指，新力控股原先準備10月18日清還該筆高級票據，而公司至6月底有未受限資金有140億元（人民幣，下同），折合21.7億美元，但公司未有交代任何進展，還款時機存疑，將評級展望下調至負面。

三筆美元債急挫

受消息影響，上周美元債已率先反映，上述提及的10月18日到期、票息9.5厘美元債，於上周四（16日）下跌了逾22%，收報69.5美元。而另外兩筆分別於明年1月及3月到期的美元債，於本周一（20日）亦急挫逾48%及63%，當日收報39.994及27.696美元。

據彭博數據顯示，新力共有3筆美元債，涉資約7億美元，以及一筆貸款，涉資約7500億美元。

江西起家的新力控股成立於2010年，主要儲備土地集中在南昌及惠州兩地，於2019年11月登陸港交所。公司以高槓桿財務操作見稱，令公司在短短10年間成為千億房企，於2020年底實現總合約銷售額1137億元，而於2016年時銷售只有161億元。

剔除預收賬款資產負債率踩綫

在三道紅綫方面，根據2021年中期業績公告，新力控股為黃檔企業，只有剔除預收賬款的資產負債率踩綫，為73.5%，而公司現金短債比為1.4倍，淨負債率為50.5%。管理層表示，力爭一年內將三項指標全部達標。

截至6月底止，公司總資產為1120億元，總負債為918億元，其中流動負債佔逾8成，達754億元，一年內到期債務為133億元，現金及現金等價物有193億元。

在新力整體債務結構中，信託及資管比重達到26%，銀行貸款佔比54%，ABS及公司債5%，美元債15%。

傳商票延期兌付、員工減薪、項目停工

此外，市傳近期新力出現多張商票延期及無法兌付問題，據公司披露，截至6月底止，公司商票餘額為9.4億元。不過，新力位於南昌的項目自去年來卻也多次傳出停工消息。

網上日前傳出，公司全體員工減薪，其中副總裁減薪70%，總經理級別減薪60%，副總級別減薪50%，但有內媒引述員工指，未收到相關消息。

新力控股仍然停牌，待刊發內幕消息。

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