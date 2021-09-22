【世銀報告】IMF現任總裁涉施壓提高中國排名醜聞　IMF：董事會將進一步討論

世界銀行（World Bank）編製《營商環境報告》（Doing Business）被揭在中國壓力下調整名次，當中牽涉現任國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。IMF周二召開董事會，討論有關事宜。 IMF發言人表示，董事會同意進一步討論，但沒有透露具體日期。

威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）上周公布的調查報告顯示，世界銀行高級管理層曾施壓工作人員更改會影響中國等一些國家排名的數據。包括格奧爾基耶娃在內的世界銀行高級領導人向經濟學家施壓，以幫助提高中國在2018年的排名。報告又指，時任世銀行長金墉（Jim Yong Kim）能有份下令。 據悉，當時格奧爾基耶娃和其他人正試圖說服中國支持提高對世界銀行的撥款。

根據《2018年營商環境報告》，中國以65.29分排名第78，比報告起草時高7位。格奧爾基耶娃已否認有關指控。

調查同時發現2019年出版的2020年報告中，用於決定沙特阿拉伯和阿塞拜疆排名的數據出現參差不齊的情況，但沒有證據顯示世銀高層成員牽涉其中。

世銀此前發表聲明，指調查報告質疑包括現任及前高層和員工的道德問題，因此決定停止公布年度經商環境報告，並正研究以新方式評估經商和投資環境。

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