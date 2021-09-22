日本擬月底解除緊急狀態令 政府內部未有共識

日本新冠肺炎疫情持續，政府頒布的緊急狀態令生效至今。日本媒體報道，日本政府開始討論不再延長原定月底到期的緊急狀態令。報道指日本政府內部仍有分歧，憂慮病床率使用率高地區人流增加後，疫情會再轉趨嚴峻。

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為應對新冠疫情，日本現時有19個都道府縣正實施緊急狀態令，原定將於本月底屆滿。《共同社》引述政府消息人士報道，政府內部已經開始討論不再延長緊急狀態令。

報道指日本政府內部有意見憂慮，解除緊急狀態令後人流增加，或會令病床使用率居高不下地區及近日連假旅遊景點再度爆發疫情。因此，亦有方案建議沖繩等感染率高地區維持狀態令，或改為實施次一級的防止蔓延重點措施。

據悉日本首相菅義偉正考慮全面解除，希望緊急狀態令可「在任內告一段落」。日本政府將在下周二（28日）舉行會議，屆時會作出最終決定。

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日本內閣官房長官加藤勝信表示，當局重視醫療系統受壓情況，會在研究疫苗接種等情況後再作判斷。厚生勞動大臣田村憲久指，各位專家將評估疫情狀況，最後交由政府作判斷。

責任編輯：李俊儀