巴西衛生部長確診新冠肺炎 去過聯合國大會

巴西總統博索納羅率團赴紐約出席聯合國大會，巴西衛生部長凱羅加也有隨行。巴西政府周二（21日）晚宣布，凱羅加確診新冠肺炎，而其他有份出席聯合國大會的巴西官員檢測結果均為陰性。據悉，凱羅加將會在紐約完成隔離才返國，不會在聯合國大會結束後隨團返回巴西。

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巴西總統辦公室周二晚宣布，凱羅加（Marcelo Queiroga）的新冠病毒檢測結果呈陽性。聲明提到凱羅加表現非常良好，而博索納羅（Jair Bolsonaro）及其他隨行官員均沒有確診新冠肺炎。

博索納羅周二在聯合國大會發言，凱羅加等巴西官員都有出席會議。博索納羅更分別與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）會晤，凱羅加曾經與約翰遜握手。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述凱羅加指，他在出席聯合國大會期間全程均有佩戴口罩。另外，凱羅加上周曾表示他已經接種中國科興疫苗，但沒有透露接種的具體時間。

聯合國秘書長發言人拒絕評論，強調他們有制定密切接觸者追蹤協議，一旦聯合國大會舉行期間出現確診個案作出應對。

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另外博索納羅周日（19日）抵達紐約時，曾與凱羅加等人站在紐約街頭上享用Pizza。紐約規定如果要進入餐廳堂食，就需要出示新冠疫苗接種證明。

由於博索納羅表明自己無接種疫苗，外界估計他或因此無法堂食。

而凱羅加確診的消息傳出後，博索納羅在社交媒體Twitter發布一段影片。影片顯示他沒有戴口罩的情況下，在下榻的酒店附近與支持者打招呼及握手。

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責任編輯：鄭錦玲