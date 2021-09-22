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【疫後復甦】Pret A Manger捱過疫情增聘3000人　2023年內拓5個海外市場

商業 14:40 2021/09/22

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Pret A Manger除了增聘人手外，亦計劃未來兩年在英國開設200間分店。（法新社圖片）

連鎖咖啡店Pret A Manger繼去年大舉裁員3000人後，計劃在明年底前重新增聘3000名員工，因生意漸漸從疫情中恢復過來。

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綜合外電報道，去年受困於疫情爆發、英國封城，Pret A Manger裁減3000人，佔員工總數的3分之1。隨著疫情靠穩，Pret A Manger的主要客源─上班一族，重返辦公室工作，令該品牌的生意亦逐漸回復正常。

Pret A Manger除了增聘人手外，亦計劃未來兩年在英國開設200間分店，並在2023年內拓展至5個海外市場。大部分分店將會落戶火車站、巴士站及公路休息站等。

Pret A Manger行政總裁Pano Christou接受外國傳媒訪問時表示，去年最困難的時刻，正正是決定裁員之時。「當你想到這關乎數千人的工作時，便必須要花很多時間想清楚。但此決定是為了確保企業可以捱過疫情，生存下去。」

隨著疫情靠穩，需求漸漸恢復，Pret A Manger的員工人數亦自今年初以來，增長28%。該企在英國擁有6000多名員工，而今年僱用的員工中，約有 30% 以前曾在Pret A Manger工作。

Pano Christou承認，現時招聘人手是一項挑戰，希望可確保該企是「首選僱主」。Pret A Manger希望透過豐厚薪水、福利，以及獎金吸引新員工。事實上，Pret A Manger上周嘗試廢取有薪休息時間及試圖削減獎金後，及後改變主意，反而為員工增加至少 5% 的工資。最終員工的起薪點由每小時 8.91 英鎊，提高至 9.4 英鎊；包括經理在內的所有團隊成員都將獲得加薪。

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責任編輯：葉泳珊

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