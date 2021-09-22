▲ 【阿里巴巴大股東】軟銀：絶不會放棄中國 未來更謹慎、續減在華投資

內地監管風暴下，股市大跌，投資中概股的外國投資者紛紛損手。中國最大外國投資者之一、阿里巴巴 （09988） 最大股東軟銀表示，絕不會放棄中國，但會更加謹慎，將會繼續削減交易。

軟銀首席運營官Marcelo Claure接受外電訪問時表示，就像其他在中國大舉投資的投資者一樣，集團正在密切關注其所投資公司的情況。他又指，絕不會放棄中國，只會更加謹慎。他指出，考慮到人口狀況以及作為科技領頭羊之一，相信中國仍有巨大的潛力，集團仍會投資，但可能規模會較小。

阿里巴巴料佔總資產40%

軟銀的投資組合中，中國資產佔比達23%，但僅11%為新投資，Jefferies分析師Atul Goyal估計，僅阿里巴巴就至高佔到軟銀總資產價值的40%，其他中國資產占比至多25%。

阿里巴巴股價今年以來下跌超過35%。網約車巨頭滴滴自6月底上市以來暴跌46%。軟銀持有滴滴約20%的股權，這是其願景基金的最大單一投資。中國互聯網房地產平台貝殼今年下跌超過70%。軟銀股價近期亦受壓。

孫正義：局勢清晰將恢復投資

軟銀過去對其未來在華戰略基本上保持了沈默。創辦人孫正義在8月的業績發布會上表示，新規實施將需要時間，但他相信估值最終會反彈。孫正義還稱，軟銀同時將暫停在中國的投資。

孫正義上月10日曾指，認為局勢在一年或兩年後會清晰得多，一旦局勢變得清晰，將考慮恢復在中國投資。孫正義同時指出，近期已減少在中國的投資。

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編輯：吳敏芳