拜登白宮會晤約翰遜 討論氣候及貿易議題

美國總統拜登上任後首次在聯合國大會發言，英國首相約翰遜亦有出席會議。拜登和約翰遜其後在白宮會面，兩人討論氣候及貿易等議題。拜登表示，期待今年將在英國舉行的聯合國氣候變化大會。

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英國媒體《獨立報》報道，英國或有意加入美國、加拿大及墨西哥之間的貿易協議。約翰遜（Boris Johnson）在會面前承認，達成雙邊貿易協議並非兩國首選，與其快速達成交易，他寧願花費更多時間，達成一項真正有益於英國的協議。引述英國政府高級官員表示，英國有意加入《美墨加協定》（USMCA），但未知美國態度如何。

拜登（Joe Biden）則提醒約翰遜，英國脫歐不應影響北愛爾蘭安全。拜登強調，維持《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement）達致的平衡十分重要，不希望看到協議被破壞。約翰遜回應表示，相信無人希望看到任何破壞協議事情發生。

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二人亦有提及今年11月在英國舉行的聯合國氣候變化大會，拜登對此表示期待。約翰遜表示，很高興看到美國挺身而出解決問題，並真正領導對抗氣候轉變。

責任編輯：李俊儀