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【遊戲熱話】PS4玩家投訴系統更新後突然變磚　官方尚未提供解決方法

科技 14:30 2021/09/22

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玩家投訴PS4主機在更新系統後，執行系統或載入遊戲時的速度變慢，甚至出現突然「變磚」的情況，無法正常開機。

為改善用家遊戲體驗，索尼（Sony）不時都會為PlayStation遊戲主機推出系統更新。上周三，官方就為PS4主機發布9.00系統更新版本，但就有不少玩家投訴，指主機更新系統後，在執行系統或載入遊戲時的速度變慢。甚至有部分玩家表示，PS4主機出現突然變磚的情況，一度無法正常開機。

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近日，有不少PS4玩家透過Reddit和Twitter平台反映，指PS4主機在更新9.00系統版本後出現錯誤問題。據PS4用戶指出，搭載9.00更新版本的PS4主機性能下降，例如無法正常連接網絡，遊戲手掣亦無法進行有線或無線連接。

有用家也表示，在更新系統後無法登入PSN，最嚴重的情況是PS4不能正常開機。據Reddit一名用戶推測，認為PS4的錯誤情況或是硬碟出現問題引致，亦有玩家認為是與主機型號有關。不過，目前PlayStation尚未為PS4出現的問題提供解決方案，亦未有就此事發表聲明。

責任編輯：李寶如

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