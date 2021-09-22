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【Kindle系列】Amazon新一代Kindle Paperwhite登場　增至6.8吋屏幕+背光亮度提高10%

科技 15:30 2021/09/22

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亞馬遜（Amazon）搶先於下周新品發布會前推新Kindle電子書閱讀器產品，正式發布新一代Kindle Paperwhite系列的電子書閱讀器，即俗稱的「Kindle Paperwhite 5」。分別包括三個版本：Kindle Paperwhite、Paperwhite Signature Edition，以及新成員Paperwhite for Kids。

目前該新Kindle Paperwhite系列已在日本與美國Amazon上架預購，並將於下月27日正式發售。

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背光亮度增10% 設Dark Mode

新一代Kindle Paperwhite主要將原本6吋的屏幕增至6.8吋，達到300ppi解析度。打開背光的話，新一代Kindle Paperwhite背光亮度比前代高10%，並且還提供了黑底白字的「深色模式」（Dark Mode）。

新屏幕還有減少反光，所以在視覺上更像真正的紙張，即使在日光直射的環境下，都可輕鬆閱讀。經過Amazon重新設計介面後，翻頁速度亦較前代加快20%。

兩個半鐘充滿電

新Kindld Paperwhite系列還具備IPX8防水等級，基本上可以泡在水中不受影響。另外也改用了USB-C 充電，如果是採用9W以上的變壓器，僅面兩個半小時便可充滿電量。Amazon稱，該產品充電一次，可以用上長達10星期。

新增兒童版成員

新成員Kindle Paperwhite for kids在外觀上有著較為花俏的配色和圖案（見圖輯），並且新加入支援有聲書及藍牙耳機。惟缺少了上網功能，避免兒童自行上網購物，必需要透過家長的介面才可買書。

  • Kindle Paperwhite包含8GB儲存空間，定價140美元（約1,090港元）
  • Signature Edition包含32GB 的儲存空間，定價190美元（約1,480港元）
  • Kindle Paperwhite for Kids包含8GB儲存空間，定價160美元（約1,246港元）

責任編輯：張寶燕

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