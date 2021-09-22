美國眾議院通過臨時撥款 避免政府停擺兼暫緩債務上限

美國眾議院周二（21日）通過臨時撥款法案，避免聯邦政府因為缺少資金而陷入停擺，同時亦暫緩債務上限，防止出現經濟災難。有關法案將轉交參議院投票，國會必須在9月內獲通過法案，但參議院共和黨已表明封殺。

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即使共和黨全體211席眾議員投下反對票，臨時撥款法案仍以所有民主黨議員支持，共220票通過。法案將支持撥款支持聯邦政府維持營運至12月3日，包括2860萬美元天災援助及630萬美元阿富汗難民援助，同時暫停債務上限至2022年12月。

法案將轉交參議院投票，共和黨參議員已表明反對。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，共和黨會另立法案支援聯邦政府運作，堅拒納入暫停債務上限。民主黨眾議院領袖舒默（Chuck Schumer）則警告，不支持暫停債務上限將嚴重影響經濟及部分重要社會福利。

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現行的聯邦政府撥款將於9月30日到期，國會必須在當日通過撥款法案，防止政府陷入停擺。法案包含的暫停債務上限會在今年10月中屆滿，假如延期失敗，美國政府將面臨無法償還債務的危機。

美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，國會一旦未能提升債務上限，美國可能會出現加息﹑股市急挫及其他金融危機。

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責任編輯：吳漢培