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【毛孩都有份】Snoopy史諾比主題Staycation即日起接受預訂　入住主題房送限定禮品包（多圖）

商業 13:00 2021/09/22

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住客除了可入住史諾比主題房間，更可獲得史諾比限定禮品包及甜點套餐。（Klook提供圖片）

Snoopy史諾比Fans要注意! Klook與香港維港凱悅尚萃酒店聯乘首推「史諾比開心宅度假」住宿體驗，住客除了可入住史諾比主題房間，更可獲得史諾比限定禮品包及甜點套餐，即日起便開始接受預訂。

【創業兵團】22歲靚女Gap Year創威靈頓月餅應節　無薪實習備戰　立志當廚師開店

「史諾比開心宅度假」住宿體驗每晚只需2398元起，即可入住史諾比主題標準客房（大床客房 / 標準雙床），連The Farmhouse咖啡廳雙人自助晚餐（用餐時間為2小時）及自助早餐 （用餐時間為1小時）。另外可享The Farmhouse Deli餅店 「約會史諾比二人甜點套餐」，包括史諾比蛋糕2件及飲品2杯。

每房更可獲「史諾比伴你回家」禮品包（史諾比手提布袋、毛巾及真空保溫瓶），連入住期間亦可到「與史諾比郊遊」山系主題房間打卡。顧客亦可以選擇升級至海景客房或尊貴海景客房，由即日起至11月29日接受預訂，入住日期則由10月1日至11月30日。

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另外亦有「史諾比開心宅度假 - 毛孩友善樓層」住宿套餐，每晚只需1759元起，即可入住毛孩友善樓層的史諾比主題標準客房（ 大床客房 / 標準雙床），連狗狗歡迎禮包及「史諾比伴你回家」禮品包（史諾比手提布袋、毛巾及真空保溫瓶）。酒店西座3樓更有Upper Farm，是專為毛孩而設的草地，可讓寵物狗狗盡情奔跑。

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責任編輯：葉泳珊

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