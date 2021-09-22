【強生疫苗】打加強劑有效率升至94% 抗體可增12倍

變種病毒使新冠肺炎疫情增添變數，各國都積極研究為民眾接種新冠疫苗加強劑。單劑式強生疫苗的有效率為66%，而強生一項研究指出，如在接種強生疫苗後補打加強劑，有效率將會升至94%，抗體水平最高可增12倍。

【新加坡疫情】增1173宗確診 多個感染群組擴大 【下一頁】

強生（Johnson & Johnson）於全球的有效率約為66%，而在美國的有效率則為72%。強生早前曾公開加強劑試驗數據，顯示接種單劑強生疫苗6個月後再接種加強劑，可加強保護力。

強生周二（21日）公布第3期試驗的部分數據，顯示如在接種強生疫苗兩個月後再接種加強劑，有效率將會升至94%。

如果在接種強生疫苗半年後補打加強劑，補打首周後的抗體水平會增加9倍，補打4周後會增加12倍。

試驗數據更顯示人們接種強生疫苗加強劑後最少28日，加強劑預防新冠肺炎重症的整體有效率最少達到75%。

【BNO移民英國】近半僱員寧願在家工作 或創39億經濟效益 【下一頁】

針對美國地區，接種加強劑預防新冠重症的有效率達到74%，預防感染新冠肺炎後住院及死亡的有效率分別為89%及83%。

針對美國地區，如在接種首劑兩個月後補打加強劑，預防新冠肺炎的有效率達到94%。補打加強劑兩周後，疫苗預防重症的有效率更達到百分百。

強生旗下疫苗研發部門楊森（Janssen）全球研發負責人馬門（Mathai Mammen）表示，接種單劑強生疫苗可產生強烈免疫反應和免疫記憶。當人們再配合接種加強劑時，能進一步加強預防新冠肺炎。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲