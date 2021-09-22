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【Netfilx】Netflix竟推免費方案搶客？　 Android用戶可免費看多套影集

科技 13:00 2021/09/22

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韓劇《魷魚遊戲》在近日在 Netfilx 啟播以來，成功引起不少話題。（Netfilx）

韓劇《魷魚遊戲》在近日在 Netfilx 啟播以來，成功引起不少話題，不過觀眾想觀看劇集，就需要「課金」訂閱。但最近 Netflix 宣布在肯亞推出「免費方案」，用戶無需付費就能觀看《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）等知名影集。

【Netflix】Netflix正製作非線性影集 觀眾可隨意搭配集數次序

據官方的資料顯示，目前可以免費觀看的影集包括《疑是同根生》（Blood & Water）、《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），以及《不死喪軍》（Army of the Dead），且與普通訂戶一樣，設有個性化推薦、家長控制、個人帳號管理等功能。用戶無需輸入信用卡資料，只要年滿 18 歲即可註冊帳號，不過當前該方案僅提供予肯亞的 Android 用戶。

據官方的資料顯示，目前可以免費觀看的影集包括《疑是同根生》（Blood & Water）、《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），以及《不死喪軍》（Army of the Dead），且與普通訂戶一樣，設有個性化推薦、家長控制、個人帳號管理等功能。（Netflix）

【Netflix】Netflix於東京設動畫基地 盼創更多自家動畫作品

Netfilx 表示，這次推出免費方案是因為肯亞當地未有太多用戶有訂閱服務，希望透過免費觀看的方式吸引更多用戶加入。其實這並非 Netflix 首次推出免費方案，過往平台曾就《怪奇物語》（Stranger Things）、《名校風暴》（Elite）、《波士 BB：又再開工》等影片設立免費專區，藉此吸引觀眾。

【Google】吸引收費電視客群？ Google TV擬加入有廣告的免費頻道

記者：廖淑瑩

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